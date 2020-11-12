Зимние тесты Формулы-1 могут пройти в Бахрейне, а не в Барселоне

Motorsport.com сообщает, что руководство Формулы-1 рассматривает возможность проведения предсезонных тестов в Бахрейне на трассе «Сахир».

Ранее в межсезонье команды традиционно проводили испытание новых болидов в испанской Барселоне.

Также сообщается, что тесты могут пройти в трехдневном формате, хотя в феврале нынешнего года у участников чемпионата Формулы-1 было шесть дней для работы на автодроме «Барселона-Каталунья».

В следующем году в календаре Ф1 запланировано 23 этапа.