Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Турции.

Следом за голландцем расположились Шарль Леклер на «Феррари» и гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят показал шестое время. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли - седьмое.

And just ~* that, we're all done with Friday!



Here's how the drivers finished in our second session 👇#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/zZCvzlkZas