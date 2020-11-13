«Мы едем, как по лужам». Хэмилтон раскритиковал покрытие на трассе в Стамбуле

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал покрытие на трассе в Стамбуле, где проходит Гран-при Турции.

«Это потрясающая трасса, и я не понимаю, зачем организаторы потратили миллионы на новый асфальт, когда достаточно было просто его почистить. Новое покрытие ужасно, мы едем, как по лужам — начинаешь разгоняться, а затем машину неожиданно заносит. Шины не прогреваются на этом гладком асфальте. А если их перегреешь или недогреешь — они уже не работают. Едешь как по катку. В общем, никакого удовольствия от пилотирования на этой великолепной трассе. И я не представляю, что до конца уик-энда ситуация может измениться», — цитирует британца RaceFans.

Напомним, в сегодняшних тренировочных заездах Льюис показал 15-й и четвертый результаты. Первенствовал оба раза пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В личном зачете чемпионата мира Хэмилтон уверенно лидирует, опережая напарника по команде Валттери Боттаса на 85 очков за четыре гонки до конца сезона.