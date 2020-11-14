Руководитель «Мерседеса» уверен, что Хэмилтон продлит контракт с командой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не сомневается в том, что британский пилот Льюис Хэмилтон продлит контракт с командой.

«Наши отношения построены на доверии. У нас нет причин искать другого пилота. Это идеальное сотрудничество, и я не вижу причин, по которым оно не будет продолжаться», - цитирует Вольфа Sky Sports.

Напомним, контракт пилота истекает в конце текущего сезона.

В личном зачете чемпионата мира Хэмилтон уверенно лидирует, опережая напарника по команде Валттери Боттаса на 85 очков.

По ходу текущего сезона Льюис одержал 92-ю победу в карьере, побив рекорд Михаэля Шумахера. Если Хэмилтон в седьмой раз станет чемпионом мира, то догонит легендарного немца по этому показателю.