Леклер - о состоянии трассы в Стамбуле: «Феррари» оказалась конкурентоспособной в таких условиях

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал свое мнение о состоянии асфальта на Гран-при Турции.

На протяжении пятницы многие гонщики жаловались на то, что трасса очень скользкая.

«Сначала я не был уверен в состоянии трассы и уровне сцепления. Тем не менее, через пару кругов мне даже начало нравиться, было интересно управлять машиной в таких условиях. С точки зрения пилотажа было даже весело. Кроме того, мы оказались конкурентоспособны в таких условиях», - цитирует монегаска GP Fans.

Напомним, в пятничных тренировках Леклер показал третий и второй результат. Первенствовал оба раза пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

В личном зачете чемпионата мира Леклер занимает пятое место, набрав 85 очков.