Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Турции.

Следом из голландцем расположились Шарль Леклер на «Феррари» и второй гонщик «красных быков» Алекс Албон.

Россиянин Даниил Квят показал 17-й результат, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли - 14-й.

FP3 CLASSIFICATION 🏁



Here's how our runners and riders stack up after a challenging session #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/dS48awq9X5