Лэнс Стролл: Я шокирован своей победой в квалификации

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал свою побед в квалификации 14-го этапа Формулы-1.

«Я шокирован, – цитирует 22-летнего Стролла сайт телеканала Sky Sports. – Мы не выглядели конкурентоспособными в последней практике, но я счастлив сейчас, я собрал все вместе на этот круг в конце, у меня был только один круг, чтобы сделать это на промежуточной резине. Я был уверен в машине и просто справился с практически каждым поворотом, хорошо собрав их все вместе, это хороший способ восстановиться после последних тяжелых недель. Поул – это особенный момент для меня, один из важнейших в моей карьере».

Гонка Гран-при Турции пройдет в Стамбуле завтра 15 ноября и начнется в 14:10 по московскому времени.

Ранее в нынешнем сезоне квалификации выигрывали только пилоты «Мерседеса». Девять раз поул завоевал Льюис Хэмилтон и трижды Валттери Боттас.

Стролл на пяти предыдущих этапах не набрал ни одного очка. Он сошел с дистанции в Тоскане, России и Португалии, пропустил Гран-при Айфеля из-за коронавируса и финишировал 13-м на Гран-при Эмилии-Романьи.