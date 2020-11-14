Даниил Квят: Разочарован собой, но ездить в таких условиях ненормально

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свой результат в квалификации турецкого этапа Формулы-1.

Россиянин выбыл из борьбы по итогам первого сегмента и в итоговом протоколе оказался на 17-м месте.

«Это был не самый удачный день для нас, и я разочарован собой, – цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури». – Я ошибся на последнем круге и развернулся в неподходящий момент, что испортило мою квалификацию. Всегда было сложно остаться на трассе. Шины не были нашей сильной стороной, но, с другой стороны, ездить в таких условиях ненормально, они очень экстремальные и необычные, а сцепление с дорогой кажется безумно низким. Однако это одинаково для всех, и я водил машину не так хорошо, как хотелось бы. Я не знаю, чего ожидать в воскресенье, условия сложные как на мокрой, так и на сухой трассе, поэтому в гонке может случиться что угодно. Мы попробуем пробиться выше».

Напарник Квята француз Пьер Гасли занял 15-е место, а победителем квалификацим в дождевых условиях стал канадский пилот «Рейсинг Пойнта» Лэнс Стролл, выиграв первый поул в своей карьере.

Гонка в Стамбуле начнется завтра в 14:10 по московскому времени.