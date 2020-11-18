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18 ноября 16:26
автор: Юрий Нечаев

Льюис Хэмилтон: Я никогда не был близок к переходу в «Феррари»

Британец выступает за «Мерседес» с 2013 года.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что вел переговоры о переходе в «Феррари».

«Мы общались время от времени, но наши переговоры никогда не продвигались дальше обсуждения вариантов. В целом, я никогда не был близок к переходу в «Феррари». Наверное, в этом плане многое значит выбор подходящего момента. В последние сезоны мой контракт всегда истекал не тогда же, когда у других гонщиков», - цитирует британца Racefans.

Напомним, Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В текущем сезоне 35-летний пилот стал семикратным чемпионом мира и побил рекорд Михаэля Шумахера по победам в Гран-при.

источник: RaceFans
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