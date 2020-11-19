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19 ноября 09:39
автор: Виктор Шарафудинов

Себастьян Феттель: Любовь между мной и «Феррари» ушла

Со следующего года четырехкратный чемпион мира будет выступать за «Астон Мартин».

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил свое выступление в нынешнем сезоне, который станет для него последним в итальянской команды.

Со следующего года четырехкратный чемпион мира будет выступать за «Рейсинг Пойнт», команду, которая сменит название на «Астон Мартин».

«Нынешний сезон получается для меня сложным, – отметил Феттель в интервью Die Zeit. – Я очень сильно сомневался в себе. Скажем прямо – я ничего не достиг. Это тяжелая ситуация, и любовь между «Феррари» и мной ушла.

Однако я все еще очень мотивирован. Сейчас мне 33 года. Конечно, в 40 я уже не буду выступать, но смогу провести еще как минимум три сезона в Формуле-1».

После 14 этапов сезона-2020 Феттель занимает лишь 13-е место в общем зачете, набрав 33 очка. На Гран-при Турции 15 ноября Себастьян впервые в нынешнем году пробился на подиум, финишировав третьим.

источник: Die Zeit
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