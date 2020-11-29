Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. Квят финишировал 11-м

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна.
Британский пилот «Мерседеса» по итогам 57 кругов опередил голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла» на 1,254 секунды.
Третьим стал напарник Ферстаппена по команде представляющий Таиланд Александер Албон (+8,005).
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал 11-м и не набрал ни одного очка.
На первом круге после столкновения с Квятом Ромен Грожан попал в жуткую аварию, из-за которой пришлось надолго прервать гонку. «Хаас» француза врезался в отбойник и загорелся, развалившись на две части. Гонщик избежал серьезных повреждений, хотя получил легкие ожоги рук и ног.
После рестарта Квят спровоцировал аварию канадца Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» и был наказан 10-секундным штрафом во время пит-стопа.
6 декабря в Бахрейне пройдет еще одна гонка. Она будет называться Гран-при Сахира
Формула-1
15-й этап
Гран-при Бахрейна
Сахир. Международный автодром «Сахир»
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,254
3. Александер Албон («Ред Булл») – +6,751
4. Ландо Норрис («Макларен») – +11,337
5. Карлос Сайнс («Макларен») – +11,787
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +11,942
7. Даниэль Риккардо («Рено») – +19,368
8. Валттери Боттас («Мерседес») – +19,680
9. Эстебан Окон («Рено») – +22,803
10. Шарль Леклер («Феррари») – +1 круг
11. Даниил Квят («Альфа Таури») – +1 круг
12. Джордж Расселл («Уильямс») – +1 круг
13. Себастьян Феттель («Феррари») – +1 круг
14. Николас Латифи («Уильямс») – +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1 круг
18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – сход на 54-м круге (двигатель)
19. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») – сход на 3-м круге (авария)
20. Ромен Грожан («Хаас») – сход на 1-м круге (авария)
Общий зачет
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 332 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») – 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 189
4. Даниэль Риккардо («Рено») – 102
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 100
6. Шарль Леклер («Феррари») – 98
7. Ландо Норрис («Макларен») – 86
8. Алекс Албон («Ред Булл») – 85
9. Карлос Сайнс («Макларен») – 85
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 71…
13. Себастьян Феттель («Феррари») – 33…
14. Даниил Квят («Альфа Таури») – 26…
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» – 533 очка
2. «Ред Булл» – 274
3. «Макларен» – 171
4. «Рейсинг Пойнт» – 154
5. «Рено» – 144
6. «Феррари» – 131
7. «Альфа Таури» – 97
8. «Альфа Ромео» – 8
9. «Хаас» – 3
10. «Уильямс» – 0