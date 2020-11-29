Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. Квят финишировал 11-м

На первом круге после столкновения с Квятом Ромен Грожан попал в жуткую аварию, из-за которой пришлось надолго прервать гонку. «Хаас» француза врезался в отбойник и загорелся, развалившись на две части. Гонщик избежал серьезных повреждений, хотя получил легкие ожоги рук и ног.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал 11-м и не набрал ни одного очка.

Третьим стал напарник Ферстаппена по команде представляющий Таиланд Александер Албон (+8,005).

Британский пилот «Мерседеса» по итогам 57 кругов опередил голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла» на 1,254 секунды.

После рестарта Квят спровоцировал аварию канадца Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» и был наказан 10-секундным штрафом во время пит-стопа.

6 декабря в Бахрейне пройдет еще одна гонка. Она будет называться Гран-при Сахира

Формула-1

15-й этап

Гран-при Бахрейна

Сахир. Международный автодром «Сахир»

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 57 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,254

3. Александер Албон («Ред Булл») – +6,751

4. Ландо Норрис («Макларен») – +11,337

5. Карлос Сайнс («Макларен») – +11,787

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +11,942

7. Даниэль Риккардо («Рено») – +19,368

8. Валттери Боттас («Мерседес») – +19,680

9. Эстебан Окон («Рено») – +22,803

10. Шарль Леклер («Феррари») – +1 круг

11. Даниил Квят («Альфа Таури») – +1 круг

12. Джордж Расселл («Уильямс») – +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») – +1 круг

14. Николас Латифи («Уильямс») – +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1 круг

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – сход на 54-м круге (двигатель)

19. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») – сход на 3-м круге (авария)

20. Ромен Грожан («Хаас») – сход на 1-м круге (авария)

Общий зачет

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 332 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») – 201

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 189

4. Даниэль Риккардо («Рено») – 102

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 100

6. Шарль Леклер («Феррари») – 98

7. Ландо Норрис («Макларен») – 86

8. Алекс Албон («Ред Булл») – 85

9. Карлос Сайнс («Макларен») – 85

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 71…

13. Себастьян Феттель («Феррари») – 33…

14. Даниил Квят («Альфа Таури») – 26…

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» – 533 очка

2. «Ред Булл» – 274

3. «Макларен» – 171

4. «Рейсинг Пойнт» – 154

5. «Рено» – 144

6. «Феррари» – 131

7. «Альфа Таури» – 97

8. «Альфа Ромео» – 8

9. «Хаас» – 3

10. «Уильямс» – 0