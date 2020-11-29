Грожан в больнице записал видеообращение к болельщикам

Ромен Грожан записал видеообращение ко всем поклонникам автоспорта, находясь на больничной койке после оказания помощи.

На первом круге Гран-при Бахрейна французский гонщик команды «Хаас» столкнулся с «Альфа Таури» Даниила Квята и вылетел за пределы трассы. Болид угодил в отбойник и загорелся, развалившись на две части. Грожан избежал серьезные повреждений и сумел самостоятельно покинуть горящую машину, получив ожоги рук и ног.

А вот и видео той самой аварии. Грожан столкнулся с Квятом и врезался в ограждение 😱



Пилот чудом успел выскочить из болида. Кошмар:https://t.co/4SboRkGqp7 pic.twitter.com/5SnPBXilqM — Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2020

Обращение Грожана было опубликовано на его странице в инстаграме.