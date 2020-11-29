Даниил Квят – об аварии с Лэнсом Строллом: У меня вообще не было места

Даниил Квят прокомментировал аварию с болидом «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла на третьем круге Гран-при Бахрейна.

Строллу пришлось сойти с дистанции из-за аварии после того, как его машина перевернулась за пределами трассы, а Квят получил штраф в десять секунд и в итоге финишировал 11-м, не набрав ни одного очка.

«Я не разделяю мнение стюардов. Я думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был. Я был немного рассержен этим решением, потому что оно разрушило мою гонку. Я отлично провёл второй старт, был в эпицентре борьбы, но штраф всё испортил», – цитирует слова российского гонщика «Альфа Таури» Motorsport-Total.