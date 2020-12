Двух сотрудников МВД Бахрейна наградили за спасение жизни Грожана

Журналист Адам Купер сообщил в твиттере о том, что правительство Бахрейна наградило двух сотрудников местного МВД за спасении жизни пилота «Хааса» Ромена Грожана.

«Их имена не называются, но два сотрудника МВД Бахрейна, которые в качестве пожарных маршалов помогали доктору Яну Робертсу на месте аварии Ромена Грожана, получили от наследного принца и премьер-министра «исключительные поощрения», – написал Купер.

They haven't been named, but two Bahrain Civil Defence members - who as fire marshals helped Dr Ian Roberts at the scene of @RGrosjean's accident - have been given 'exceptional promotions' by the Crown Prince and Prime Minister: https://t.co/6rUVBN30Ez