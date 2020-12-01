Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Гран-при Сахира

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус.
BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ— Formula 1 (@F1) December 1, 2020
Британский пилот «Мерседеса» пропустит Гран-при Сахира. Второй кряду этап в Бахрейне пройдет с 4 по 6 декабря.
Напомним, что Хэмилтон досрочно завоевал седьмой чемпионский титул по ходу нынешнего сезона. В воскресенье 29 ноября Льюис выиграл Гран-при Бахрейна.