Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Гран-при Сахира

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ