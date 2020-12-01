Мазепин и «Хаас» заключили контракт

Официальный сайт команды Ф1 «Хаас» сообщил о заключении контракта с Никитой Мазепиным.

Детали соглашения не разглашаются. Известно лишь, что контракт рассчитан на несколько лет, а Мазепин присоединится к команде с сезона-2021.

В нынешнем сезоне Никита выступает в Формуле-2 за команду Hitech Grand Prix и занимает третье место в общем зачете после 22 гонок.

Таким образом, Мазепин станет четвертым представителем России в Формуле-1 после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.