Оксана Косаченко: Контракт Мазепина с «Хаасом» означает, что Шварцман останется без места в Ф1

Эксперт Формулы-1 Оксана Косаченко прокомментировала новость о заключении контракту между американской командой «Хаас» и 21-летним российским гонщиком Никитой Мазепиным.

«Поздравляем Никиту и всех, кто помог ему пройти весь этот долгий-долгий путь, – цитирует Косаченко News.ru – В возрасте 20 с небольшим добраться до Формулы-1 – это очень большая победа. Очень хочется, чтобы для него это было начало, где он наберется большого опыта и его ждала большая карьера. Мы много лет говорили, что у Никиты есть возможность заключить договор с командой Формулы-1, но последовательная программа подготовки привела к тому, что Никита постоянный гость на подиуме Формулы-2, ну а теперь он станет постоянным участником королевских гонок. Это просто построенная правильно карьера и выход на самую вершину.

Это означает, что Роберт Шварцман останется без места, потому что вряд ли в команде могут оказаться два россиянина. Я думаю, что это и честно, потому что Роберту нужно провести год в Формуле-2, это было бы правильно. У нас были случаи, когда пилоты приходили в «Формулу-1», вспомнить хотя бы того же Ромена Горожана, и чем это все заканчивалась. Ему нужно набраться опыта».

Мазепин станет четвертым пилотом из России в истории Формулы-1 после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.

После 22 гонок Никита занимает третье место в общем зачете Формулы-2, выступая за команду Hitech Grand Prix.