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02 декабря 11:18
автор: Виктор Шарафудинов

Грожана выписали из больницы после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна

Французский гонщик в воскресенье 29 ноября получил ожоги рук и ног.

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» сообщила о том, что Ромен Грожан сегодня утром был выписан из госпиталя Вооруженных сил Бахрейна.

Французский гонщик провел в больнице три ночи после аварии в воскресенье на Гран-при Бахрейна. Во время первого круга «Хаас» Грожана столкнулся с «Альфа Таури» россиянина Даниила Квята и вылетел за пределы трассы. Болид врезался в отбойник, развалился на две части и загорелся.

К счастью, Грожан избежал серьезных травм, получив лишь небольшие ожоги рук и ног. Ромен продолжит лечение в Бахрейне, но ему больше не нужно находиться в стационаре.

источник: «Хаас»
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