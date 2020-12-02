Мик Шумахер заключил контракт с командой «Хаас» вслед за Мазепиным

Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» объявила о заключении многолетнего контракта с Миком Шумахером.

Детали соглашения не разглашаются.

21-летний немецкий гонщик лидирует в чемпионате Формулы-2 за две гонки до завершения сезона на 14 очков британца Каллума Илотта. Мик – сын семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера и выпускник гоночной академии «Феррари».

Напомним, что что вчера к «Хаас» присоединился 21-летний россиянин Никита Мазепин. Таким образом, в следующем году за американскую команду будут выступать два дебютанта.

Мазепин и Шумахер-младший заменят француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена.