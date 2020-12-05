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05 декабря 21:28
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира. Расселл – второй, а Квят – шестой

16-я гонка сезона состоится завтра 6 декабря и начнется в 20:10 по московскому времени.

В Бахрейне завершилась квалификация Гран-при Сахира.

Первое место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а вторым стал британец Джордж Расселл, который заменяет в немецкой заводской команде заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Боттас в третьем сегменте свой лучший круг проехал 53,377, а Расселл проиграл напарнику лишь 26 тысячных секунды.

Третьим с отставанием в 0,056 секунды от лучшего результата стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам квалификации стал шестым. Боттасу он уступил 0,526 секунды.

Гран-при Сахира проходит на том же автодроме «Сахир», что и Гран-при Бахрейна на минувшей неделе, но гонщики соревнуются на другой конфигурации трассы. Длина круга составляет 3,543 км, а не 5,412 км.

Формула-1

16-й этап

Гран-при Сахира

Сахир (Бахрейн). Международный автодром «Сахир»

Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 0:53,377

2. Джордж Расселл («Мерседес») – +0,026

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,056

4. Шарль Леклер («Феррари») – +0,236

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +0,413

6. Даниил Квят («Альфа Таури») – +0,529

7. Даниэль Риккардо («Рено») – +0,580

8. Карлос Сайнс («Макларен») – +0,633

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,777

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +0,823

Выбыли после второго сегмента:

11. Эстебан Окон («Рено») – 0.53,995

12. Александер Албон («Ред Булл») – 0.54,026

13. Себастьян Феттель («Феррари») – 0.54,175

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 0.54,377

15. Ландо Норрис («Макларен») – 0.54,693.

Выбыли после третьего сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0.54,705

17. Николас Латифи – 0.54,796

18. Джек Эйткен («Уильямс») – 0.54,892

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 0.54,963

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 0.55,426

источник: «Советский спорт»
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