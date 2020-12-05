Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира. Расселл – второй, а Квят – шестой

В Бахрейне завершилась квалификация Гран-при Сахира.
Первое место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а вторым стал британец Джордж Расселл, который заменяет в немецкой заводской команде заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.
Боттас в третьем сегменте свой лучший круг проехал 53,377, а Расселл проиграл напарнику лишь 26 тысячных секунды.
Третьим с отставанием в 0,056 секунды от лучшего результата стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам квалификации стал шестым. Боттасу он уступил 0,526 секунды.
Гран-при Сахира проходит на том же автодроме «Сахир», что и Гран-при Бахрейна на минувшей неделе, но гонщики соревнуются на другой конфигурации трассы. Длина круга составляет 3,543 км, а не 5,412 км.
Формула-1
16-й этап
Гран-при Сахира
Сахир (Бахрейн). Международный автодром «Сахир»
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 0:53,377
2. Джордж Расселл («Мерседес») – +0,026
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,056
4. Шарль Леклер («Феррари») – +0,236
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +0,413
6. Даниил Квят («Альфа Таури») – +0,529
7. Даниэль Риккардо («Рено») – +0,580
8. Карлос Сайнс («Макларен») – +0,633
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,777
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +0,823
Выбыли после второго сегмента:
11. Эстебан Окон («Рено») – 0.53,995
12. Александер Албон («Ред Булл») – 0.54,026
13. Себастьян Феттель («Феррари») – 0.54,175
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 0.54,377
15. Ландо Норрис («Макларен») – 0.54,693.
Выбыли после третьего сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0.54,705
17. Николас Латифи – 0.54,796
18. Джек Эйткен («Уильямс») – 0.54,892
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 0.54,963
20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 0.55,426