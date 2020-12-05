Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира. Расселл – второй, а Квят – шестой

Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.