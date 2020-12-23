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23 декабря 17:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Хаас» подтвердил, что Мазепин будет выступать за команду в следующем сезоне Формулы-1

Россиянин оказался в центре скандала из-за фривольного видео опубликованного в инстаграме.

Американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала официальное заявление, подтвердив состав пилотов на следующий сезон.

Россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер выступят за «Хаас» в Формуле-1 в 2021 году. Что касается, предыдущего заявления по поводу действий Мазепина, то проблема была решена внутри команды, и дальнейших комментарий по этому поводу не будет.

Ранее в инстаграме спортсмена появилось видео, на котором он в автомобиле пристает к девушке, а та делает вид, что против этого и показывает молодому человеку средний палец. Позднее главная героиня ролика сообщила, что они с Никитой старые друзья, а происходящее на видео всего лишь шутка. Мазепин принес публичные извинения, но в интернете была создана петиция с требованием отстранить россиянина от «Формулы-1», которую в настоящий момент подписали более 25 тысяч человек.

После этого в «Хаас» назвали действия Мазепина «отвратительными» и пообещали провести внутреннее расследование.

И для Мазепина, и для Шумахера-младшего сезон-2021 станет дебютным в Формуле-1. Ранее и тот, и другой выступали в Формуле-2.

источник: «Хаас»
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