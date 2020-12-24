Хельмут Марко: Квят не вернется в «Ред Булл». Вопрос закрыт

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что россиянин Даниил Квят не вернется в команду.

«В двух или трех последних гонках он показал скорость. Но до того явно уступал Гасли. Этого слишком мало, учитывая всю его подготовку и опыт. Есть ли у Квята шанс остаться в «Ред Булл» в каком-то качестве? Нет. Этот вопрос для нас закрыт», — цитирует Марко Мotorsport.

Напомним, Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо». Всего в Ф1 россиянин провел 109 гонок, трижды поднимаясь на подиум.

В минувшем сезоне Даниил набрал 32 очка и завершил чемпионат на 14-м месте в зачете пилотов.

В следующем году в «Альфа Таури» россиянина заменит японец Юки Цунода.