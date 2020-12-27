Мик Шумахер: Цель пилотов «Хаас» на сезон – регулярное попадание во второй сегмент квалификации

Немецкий гонщик Мик Шумахер рассказал о задачах пилотов «Хаас» на сезон-2021.

«Я считаю, что наша цель – регулярное попадание во второй сегмент квалификации, – цитирует Шумахера-младшего GP Fans. – Этого будет не так просто добиться, но такой результат можно будет сравнить с победой. Нам еще нужно понять до конца, на что мы можем рассчитывать в следующем сезоне. После этого, с учетом наших возможностей, мы определим цели более четко. Если добьемся чего-то большего – окажемся на седьмом небе. Если же не получится, то будем работать еще упорнее».

В следующем году за «Хаас» будут выступать два 21-летних новичка Формулы-1: Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. Ранее оба гонщика выступали в Формуле-2.

В сезоне-2020 «Хаас» занял предпоследнее девятое место в Кубке конструкторов, набрав лишь три очка за 17 гонок. Датчанин Кевин Магнуссен стал десятым на Гран-при Венгрии, а француз Ромен Грожан финишировал девятым на Гран-При Айфеля.