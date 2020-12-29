Никита Мазепин: Будет трудно с кем-то бороться. Машина пока будет выступать не очень

Никита Мазепин поделился ожиданиями от своего первого сезона в Формуле-1.

Россиянин будет выступать за команду «Хаас» вместе с другим дебютантом немцем Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера.

«С кем бы хотелось побороться или кого из пилотов я бы мог выделить? Побороться, наверное, будет не с кем, – рассказал Мазепин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Важно оставаться реалистом, мы ожидаем трудный сезон. Не думаю, что есть много машин, с которыми у нас получится побороться. Связываю это с отсутствием скорости. Машина пока, наверное, будет выступать не очень.

Если выделять отдельного гонщика, то это Льюис Хэмилтон. Он сумел создать вокруг себя намного больше, чем быстрые круги и кубки. Он очень разносторонний и таких мало в Формуле-1».

В сезоне-2020 «Хаас» занял предпоследнее девятое место в Кубке конструкторов, набрав лишь три очка за 17 гонок. Датчанин Кевин Магнуссен стал десятым на Гран-при Венгрии, а француз Ромен Грожан финишировал девятым на Гран-При Айфеля.