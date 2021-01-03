СМИ: Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» и будет получать 70 млн евро в год

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заключил новый договор с командой. Об этом сообщает SportTune.

По данным источника, 35-летний британец продлил контракт на два года и будет получать 70 млн евро за сезон. Отмечается, что в эту сумму также вошли бонусы за победу в чемпионате. Наконец, еще 2,5 млн евро ему выплатили за продление договора и подарили гиперкар AMG Project One.

Добавим, что в минувшем сезоне Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом мира, повторив достижение Михаэля Шумахера. Кроме того, Льюис побил рекорд немца по количеству побед на этапах Гран-при.