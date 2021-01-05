«Мерседес» будет поставлять «Уильямсу» коробки передач и гидравлику в дополнение к моторам

Команда Формулы-1 «Уильямс» на своем официальном сайте объявила о расширении сотрудничества с «Мерседесом».

С 2022 года немецкий концерн будет поставлять британцам не только силовые установки двигателя, но также коробки передач и гидравлику.

«Рад, что наше сотрудничество с «Мерседесом» выйдет за пределы использования моторов, – заявил руководитель «Уильямса» Саймон Робертс. – «Уильямс» – независимая команда, но Формула-1 развивается, как команда мы должны быть гибкими и реагировать на положение, чтобы быть конкурентоспособными на трассе. Это долгосрочное сотрудничество — положительный шаг и часть нашей стратегии на будущее. Что касается производственных мощностей команды, они сохранятся».

С 2014 года заводская команда «Мерседеса» неизменно выигрывает Кубок конструкторов, а ее гонщиками становятся чемпионами.

Пилоты «Уильямса» канадец Николас Латифи и Джордж Расселл в прошлом сезоне не набрали ни одного очка.