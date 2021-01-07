Лоуренс Стролл: Гран-при Австралии перенесли на осень. Сезон начнется в Бахрейне

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл заявил о переносе Гран-при Австралии.

По его словам, гонка в Мельбурне не состоится 21 марта, а будет перенесена на осень.

Напомним, что в 2020 году австралийский этап должен был открывать сезон, но в итоге не был проведен из-за пандемии коронавируса.

«Мельбурн не отменили, но перенесли, – цитирует Стролла-старшего Grand Prix 247. – Пока об этом не объявили официально, но объявят в ближайшее время. Мы поедем туда где-то осенью, а первый этап сезона-2021 пройдет в Бахрейне.

Наверное, проведение первых нескольких гонок станет вызовом. Но нужно снять шляпу перед руководством Формулы-1 и ФИА. В прошлом году они смогли организовать 17 гонок за 23 недели без серьезных затруднений, и это весьма впечатляет. Думаю, худшее позади. В прошлом году мы извлекли уроки и знаем, как действовать в этом сезоне».