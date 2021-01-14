Пресс-служба «Феррари» сообщила, что пилот итальянской команды Шарль Леклер заразился коронавирусом.

Вот, что сказано в сообщении:

«Шарль Леклер сдал положительный результат на COVID-19. В соответствии с протоколами команды Шарль регулярно проходит тесты, и вчера результат его последнего теста оказался положительным. Шарль немедленно уведомил нас и проинформировал всех, с кем он был в тесном контакте в последние несколько дней. В настоящее время он чувствует себя хорошо, симптомы легкие, и сейчас он находится на самоизоляции дома в Монако».

На минувшей недели стало известно, что коронавирусом заразился британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. В прошлом году опасную инфекцию перенесли Серхио Перес, Лэнс Стролл (оба – «Рейсинг Пойнт») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Первая гонка нового сезона Формулы-1 пройдет 28 апреля в Бахрейне.