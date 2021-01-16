Гран-при Монако, Азербайджана и Канады могут не состояться в нынешнем году

Портал Formule1.nl сообщает, что руководство Формулы-1 может отменить проведение этапов в Монако, Азербайджане и Канаде в сезоне-2021.
Причина – сложная ситуация с пандемией коронавируса.
Гран-при Монако запланирован 23 мая, гонка на улицах Баку должна пройти 6 июня, а Гран-при Канады – 13 июня.
Три вышеупомянутых этапа могут заменить Турция (автодром «Истанбул Парк»), Италия («Муджелло») и Германия («Нюрбургринг»).
Ранее Формула-1 отказалась от проведения Гран-при Китая. 18 апреля гонку примет не Шанхай, а итальянская Имола (под названием Гран-при Эмилии-Романьи).