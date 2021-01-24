Россиянин Роберт Шварцман примет участие в тестах «Феррари» на следующей неделе вместе с основными пилотами итальянской команды Формулы-1 испанцем Карлосом Сайнсом и монегаском Шарлем Леклером.

Эту новость сообщил официальный сайт «Феррари».

Тесты пройдут на автодроме в итальянском Муджелло с 25 по 29 января. Гонщики будут использовать болид SF71H, разработанный для чемпионата Формулы-1 2018 года.

Помимо Шварцмана за рулем «Феррари» попробуют силы еще четверо членов академии итальянской команды: немец Мик Шумахер, британец Каллум Иллот, француз Джулиано Алези и новозеландец Маркус Армстронг.