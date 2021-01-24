СМИ: Шварцман будет тестировать болиды Ferrari

Российский автогонщик Роберт Шварцман оказался в списке пилотов, которые будут тестировать болиды итальянской команды Scuderia Ferrari. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно изданию «Профиль», вместе с 21-летним уроженцем Санкт-Петербурга в их числе оказались Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также четыре представителя академии и чемпион «Формулы-2» Мик Шумахер. Ожидается, что тесты пройдут 25 января.

Добавим, что в минувшем сезоне Scuderia Ferrari заняла шестое место в Кубке конструкторов, а в личном зачете пилоты ее пилоты не смогли подняться выше восьмого места.