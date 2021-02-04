Источник: «Мерседес» и Хэмилтон согласовали контракт

F1-Insider сообщает, что команда Формулы-1 и британский гонщик Льюис Хэмилтон наконец-то согласовали новый контракт.

Стороны заключат соглашение еще на один сезон, при этом зарплата семикратного чемпиона мира увеличена не будет. Льюис заработает 40 миллион евро, как и в прошлом году, но в то же время он получил права продать два рекламных места на шлеме и комбинезоне.

Официально о договоре с Хэмилтоном «Мерседес» объявит в ближайшее время. Напомним, что 36-летний британец оставался без контракта после завершения чемпионата-2020.

Первая гонка нового сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.