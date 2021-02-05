Мазепин будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна России

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в качестве нейтрального атлета.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Российскую автомобильную федерацию (РАФ).

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», - рассказали агентству в РАФ.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступило в силу 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

Добавим, что предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в «Формуле-1». В декабре россиянин подписал с «Хаасом» многолетний контракт.