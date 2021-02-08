Издание Blick составило необычный рейтинг Формулы-1

Швейцарское издание Blick оценило пилотов и команды по десятибалльной шкале. При оценке учитывались предыдущие результаты и опыт гонщиков, мощность и скорость машин. Затем все это суммировалось и выносился общий балл.
Таким образом, российский пилот «Хаас» Никита Мазепин вместе с японским гонщиком Цунодой набрали по четыре балла, меньше получил только канадец Латифи - три балла. Лидерами рейтинга стали Ферстаппен и Хэмилтон, набравшие максимальные десять баллов.
Напомним, что сезон-2021 начнется 21 марта 2021 года.
Рейтинг пилотов и команд - 2021
- Red Bull Racing - 19 ( Ферстаппен - 10/ Перес - 9)
- Mercedes - 18 (Хэмилтон - 10/ Боттас - 8)
- Ferrari - 17 (Леклер - 9/ Сайнс - 8)
- Mclaren - 16 (Риккардо - 9/ Норрис - 7)
- Renault - 15 (Алонсо - 8/ Окон - 7)
- Aston Martin - 14 (Феттель - 8/ Стролл - 6)
- Alfa Romeo - 13 (Райкконен - 7/ Джовинацци - 6)
- Alpha Tauri - 12 (Гасли - 8/ Цунода - 4)
- Williams - 11 (Рассел - 8/ Латифи - 3)
- Haas - 9 (Шумахер - 5/ Мазепин - 4)
источник: Autosport.com.ru