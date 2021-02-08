Издание Blick составило необычный рейтинг Формулы-1

Швейцарское издание Blick оценило пилотов и команды по десятибалльной шкале. При оценке учитывались предыдущие результаты и опыт гонщиков, мощность и скорость машин. Затем все это суммировалось и выносился общий балл.

Таким образом, российский пилот «Хаас» Никита Мазепин вместе с японским гонщиком Цунодой набрали по четыре балла, меньше получил только канадец Латифи - три балла. Лидерами рейтинга стали Ферстаппен и Хэмилтон, набравшие максимальные десять баллов.

Напомним, что сезон-2021 начнется 21 марта 2021 года.

Рейтинг пилотов и команд - 2021