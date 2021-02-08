Тото Вольфф: «Опция Ферстаппена» в контракте Хэмилтона? Это полная чушь

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал предположения СМИ о том, что в новый контракт Льюиса Хэмилтона была включена так называемая «опция Ферстаппена».

Ранее европейские журналисты сообщали, что Хэмилтон в обмен на продление соглашение получил право утверждать своего напарника по команде, что исключило переход в «Мереседес» голландского гонщика Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Это полная чушь, – цитирует Вольффа Autosport – Кое-что из того, о чем писали журналисты, мы вообще никогда даже не обсуждали. Будь то доля доходов от телевизионных прав, право голоса при выборе второго пилота и так далее. Это никогда не упоминалось и не обсуждалось.

О выборе того или иного напарника Льюис не говорил ни разу за все восемь лет нашего сотрудничества. Решения всегда принимала команда».

В сезоне-2021 напарником британского гонщика вновь станет финн Валттери Боттас, который выступает за «Мерседес» с 2017 года.