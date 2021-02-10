“Альпин” представила состав пилотов на 2021 год

Действующий чемпион “Формулы-3” Оскар Пиастр проведёт сезон в “Формуле 2” в команде “Prema”. Пилоты Гуанью Чжоу и Кристиан Лундгор также продолжат выступать в “Формуле-2” - в ART и UNI-Virtuosi.

В состав молодёжной академии войдут и вернувшиеся в команду победитель Еврокубка Формулы Renault 2020 Виктор Мартинс и Кайо Колле. Оба пилота проведут сезон в «Формуле-3».

Директор Миа Шаризман считает, что в этом году в составе академии есть много талантов и потенциал для достижения F1.

“Академия вступает в важную фазу своего роста, начиная с реализации программы в 2016 году. В этом году у нас очень опытный состав, с семнадцатью победами и двумя чемпионатами, поделенными между нашими гонщиками из соответствующих прошлогодних сезонов. В этом году в “Формуле-2” у нас есть три очень конкурентоспособных гонщика, каждый из которых доказал, что может побеждать. - делится своим мнением Шаризман с Autosport. - Для Чжоу это уже третий год в этой серии, и ему пора объединить свой опыт и потенциал, чтобы выиграть титул».