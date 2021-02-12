«Альпин» сделала заявление о состоянии Алонсо, попавшего в ДТП

Команда «Альпин» выпустила официальное заявление, в котором подробно описывает состояние двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«После вчерашнего инцидента Фернандо Алонсо был оставлен на лечении в клинике в Швейцарии для дальнейшего наблюдения. Медицинское обследование выявило трещину в верхней челюсти, медики успешно провели операцию. Присутствующая на месте команда медицинских специалистов удовлетворена быстрым темпов выздоровления спортсмена.

Фернандо останется в клинике для дальнейшего медицинского наблюдения еще на 48 часов. После нескольких дней отдыха Фернандо уже сможет продолжить тренировки. Мы ожидаем, что Фернандо полностью восстановится, чтобы продолжить подготовку к сезону.

Команда «Альпин» и Фернандо Алонсо благодарят вас за все ваши пожелания», - сообщает «Альпин» в Twitter.

Напомним, сегодня ночью стало известно о дтп, жертвой которого оказался испанский гонщик. Во время велотренировки, проходившей в Швейцарии, спортсмена сбила машина.