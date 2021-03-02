Никита Мазепин: Очень важно расти

«Прежде всего, очень важно повторить, что мои действия были неправильными. Беру на себя всю ответственность за этот эпизод моей жизни. Это был большой жизненный урок, и я могу с уверенностью сказать, что усвоил его. Я совершенно точно понимаю, что критикующие меня люди правы и что я не был прав. Я не горжусь этим. Очень важно расти. Люди, которые были со мной на протяжении 21 года, знают, какой я. Очень трудно быть фальшивым, и я далек от этого. Буду самим собой вне трека, как и раньше. У меня были взлеты и падения, но это часть моей жизни. Думаю, что гонки лучше всего скажут обо мне. Я действительно хороший, быстрый пилот. С нетерпением жду возможности показать людям, которым я сейчас не нравлюсь, что у меня есть отличные гоночные навыки, которые, надеюсь, изменят мнение обо мне», — цитирует Мазепина ESPN.

Напомним, в конце прошлого года в сети появился ролик, на котором Мазепин якобы пристает к девушке. Позже сам гонщик и его подруга, которая была на видео, сказали, что это было шуткой. Однако руководство команды «Хаас», с которой подписал контракт Мазепин, а также «Формулы-1» крайне негативно прокомментировали действия россиянина. Впоследствии Мазепин извинился.

В новом сезоне «Формулы-1» российский пилот будет выступать за «Хаас» вместе с сыном Михаэля Шумахера - Миком.