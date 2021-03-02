Даниил Квят: Я постараюсь привнести свой опыт на трассе и за ее пределами

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят дал комментарий после своего перехода во французскую команду.

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». В прошлом году команда достигла отличных результатов, она развита с технологической точки зрения.

«Альпин» показывал большой прогресс, и я намерен внести свой вклад в этот позитивный тренд. Постараюсь привнести свой опыт на трассе и за ее пределами», - приводит слова Квята пресс-служба команды.

Российский пилот будет сменщиком Фернандо Алонсо и Эстебана Окона по ходу сезона-2021.

Отметим, что в 2018-м Квят уже был гонщиком резервного состава – тогда россиянин провел сезон на должности тест-пилота Ferrari.