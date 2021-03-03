Оксана Косаченко - о назначении Квята резервным пилотом: Лучше быть пятым, чем сидеть без работы

Бывший коммерческий директор «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала назначение Даниила Квята резервным пилотом команды «Альпин».

«Альпин» — достаточно хорошая команда с хорошей технологической базой. Во-первых, это возможность для Даниила находиться всегда в гуще событий, следить за технологическим развитием «Формулы-1» изнутри, потому что у нас будет меняться ближайшее время регламент «Формулы-1». Второе, это безусловно возможность для Даниила хотя бы изредка садиться за руль. В-третьих, это работа с довольно прецессионными и опытными пилотами. В-четвертых, это такой зов крови. Для пилота лучше быть вторым, третьим или пятым, чем сидеть без работы вообще», - цитирует Косаченко «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Квят выступал в Формуле-1 за команду «Альфа Таури». В зачете пилотов 26-летний россиянин набрал 32 очка и занял четырнадцатое место. По окончании сезона на место Даниила взяли японца Юки Цунода.