Маттиа Бинотто: Сезон будет полон испытаний. Разработки «Феррари» были частично заморожены

Технический директор команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал презентацию новых болидов.

«Предстоящий сезон будет полон испытаний, – цитирует Бинотто официальный сайт «Феррари». – Из-за ограничений регламента новый болид был создан на основе прошлогодней машины. Хотя разработки были частично заморожены, мы постарались улучшить нашу машину во всех областях, где это было возможно. Мы переработали аэродинамику, а также создали совершенно новую силовую установку двигателя.

Изменилась и наша ливрея. Как вы можете видеть, задняя часть корпуса стала бордовой – похожей на первую гоночную «Феррари» 125S. Это тот же цвет, который мы использовали в прошлом году на нашем 1000-м Гран-при в Муджелло на 1000-м Гран-при».

Напомним, что в сезоне-2021 за «Феррари» будут выступать Шарль Леклер и новичок Карлос Сайнс, бывший пилот «Макларена». Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ушел в «Астон Мартин».

Первая гонка нового чемпионата Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.