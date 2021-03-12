ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 31' Химки 0 Ростов 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.75
Турция - Суперлига 1-й тайм, 33' Истанбул Башак 0 Бешикташ 0
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Бохум 0 Гамбург 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.55
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Пиза 0 П1 1.87 Х 3.20 П2 5.00
Германия - Бундеслига 22:30 Аугсбург 0 Боруссия М 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.85
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Ровер 0 Брентфорд 0 П1 3.40 Х 3.50 П2 2.20
Италия - Серия А 22:45 Аталанта 0 Специя 0 П1 1.30 Х 6.00 П2 11.0
Италия - Серия B 23:00 СПАЛ 0 Виртус Энтелла 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 5.30
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Валенсия 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.20
Франция - Лига 1 23:00 Реймс 0 Лион 0 П1 7.00 Х 4.90 П2 1.45
Англия - Премьер-лига 23:00 Ньюкасл Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.80 Х 3.40 П2 2.10
Португалия - Примейра 23:30 Насьонал 0 Маритиму 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.80
12 марта 18:26
автор: Виктор Шарафудинов

В «Мерседесе» не могут найти причину поломки коробки передач на болиде Боттаса во время тестов

Команды Формулы-1 испытывают новые машины на автодроме «Сахир» в Бахрейне накануне старта сезона-2021.

Исполнительный директор команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что инженерам пока еще не удалось найти причину поломки коробки передач на болиде Валттери Боттаса во время первого дня предсезонных тестов.

Сегодня 12 марта финский гонщик смог проехать лишь шесть кругов на автодроме «Сахир» в Бахрейне.

«У нас случились проблемы с коробкой передач, – цитирует слова Вольффа The Race. – Могу только сказать, что они взялись из ниоткуда. В данный момент мы не готовы их объяснить. Если дальше нам удастся отработать без проблем, то, думаю, мы наверстаем упущенное. Если же снова столкнемся с такими проблемами, то мало что можно будет сделать с этим за три дня тестов».

источник: The Race
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Агент Роналду хотел бы вернуть португальца в "Реал"Александр Кожевников: Знарок не сумел наладить игру "Спартака"Логинов первым из россиян стартует в спринте«Голый клининг» набирает популярностьВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера КокоринаСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Месси — горе, а жителю Казани — радость. Как не забитый Лео пенальти помог «срубить» миллион
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" не нес в себе большой интриги. Но только не для тех, кто ставил на эту игру свои деньги.
«Спартак» проговорился. Вот почему клуб не спешит с поиском нового тренера
Красно-белые жалуются, что у них мало времени на выбор нового главного тренера. Звучит довольно нелогично.
Нагучев и Орзул сделали новые ставки на 10 матчей 6 футбольных лиг. Битва полов #2
"Плеймейкер" представляет второй выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Мяч, просвистевший у Роналду между ног, принес россиянам миллионы рублей
Сенсационная развязка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" обогатила многих любителей делать прогнозы. "Плеймейкер" узнал самые крупные выигрыши в БК "Лига Ставок".
«Господи боже мой». Баринов — о массовых увольнениях в «Локомотиве»
Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью "Плеймейкеру" высказался о рестарте сезона и последних изменениях в его любимом клубе.
Скелет из шкафа. Зачем Черчесов вернул «скандалисту» Дзюбе капитанскую повязку
Станислав Черчесов окончательно уверовал, что сборная России – его вотчина, где он царь. Настолько вызывающим выглядит возвращение Артему Дзюбе статуса капитана в отборе ЧМ-2022.
Такого не было 16 лет. Месси и Роналду не попали в 1/4 финала Лиги чемпионов
На следующий день после вылета "Ювентуса" с Криштиану Роналду главный еврокубок покинула и "Барселона" Лионеля Месси. Впрочем, особых шансов в ответном матче с "ПСЖ" у каталонцев и не было.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика