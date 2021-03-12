В «Мерседесе» не могут найти причину поломки коробки передач на болиде Боттаса во время тестов

Исполнительный директор команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что инженерам пока еще не удалось найти причину поломки коробки передач на болиде Валттери Боттаса во время первого дня предсезонных тестов.

Сегодня 12 марта финский гонщик смог проехать лишь шесть кругов на автодроме «Сахир» в Бахрейне.

«У нас случились проблемы с коробкой передач, – цитирует слова Вольффа The Race. – Могу только сказать, что они взялись из ниоткуда. В данный момент мы не готовы их объяснить. Если дальше нам удастся отработать без проблем, то, думаю, мы наверстаем упущенное. Если же снова столкнемся с такими проблемами, то мало что можно будет сделать с этим за три дня тестов».