Ферстаппен показал лучшее время в первый день тестов в Бахрейне. У Мазепина – 15-й результат

В Бахрейне завершился первый день официальных предсезонных тестов команд Формулы-1.
Лучший результат дня показал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Свой быстрейший круг голландец проехал за 1 минуту и 30,764 секунды.
Второе место в протоколе занял британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,215), а третье – француз Эстебан Окон из «Альин» (+0,472).
Всего в тестах приняли участие 17 пилотов. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас» показал 15-й результат, уступив более четырех секунд лучшему времени Ферстаппена.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал десятым (+2.238), а его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас и вовсе смог проехать лишь пять кругов из-за проблем с коробкой передач, оказавшись в итоге последним.
Тесты в Бахрейне продлятся до 14 марта.
Пилот
Команда
Лучший круг
Отставание
Количество кругов
Тип резины
1. Макс Ферстаппен
«Ред Булл»
1:30.674
139
Медиум
2. Ландо Норрис
«Макларен»
1:30.889
+0.215
46
Медиум
3. Эстебан Окон
«Альпин»
1:31.146
+0.472
129
Софт
4. Лэнс Стролл
«Астон Мартин»
1:31.782
+1.108
46
Прото
5. Карлос Сайнс
«Феррари»
1:31.919
+1.245
57
Медиум
6. Антонио Джовинацци
Alfa Romeo
1:31.945
+1.271
68
Медиум
7. Даниэль Риккардо
«Макларен»
1:32.203
+1.529
45
Хард
8. Пьер Гасли
«Альфа Таури»
1:32.231
+1.557
74
Медиум
9. Юки Цунода
«Альфа Таури»
1:32.727
+2.053
37
Хард
10. Льюис Хэмилтон
«Мерседес»
1:32.912
+2.238
42
Хард
11. Шарль Леклер
«Феррари»
1:33.242
+2.568
59
Медиум
12. Кими Райкконен
Alfa Romeo
1:33.320
+2.646
63
Медиум
13. Себастьян Феттель
«Астон Мартин»
1:33.742
+3.068
51
Прото
14. Рой Ниссани
«Уильямс»
1:34.789
+4.115
83
Медиум
15. Никита Мазепин
«Хаас»
1:34.798
+4.124
70
Медиум
16. Мик Шумахер
«Хаас»
1:36.127
+5.453
15
Хард
17. Валттери Боттас
«Мерседес»
1:36.850
+6.176
6
Хард
ПРИМЕЧАНИЕ. Указан тип резины, на котором было показано наилучшее время.