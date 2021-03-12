Ферстаппен показал лучшее время в первый день тестов в Бахрейне. У Мазепина – 15-й результат

В Бахрейне завершился первый день официальных предсезонных тестов команд Формулы-1.

Лучший результат дня показал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Свой быстрейший круг голландец проехал за 1 минуту и 30,764 секунды.

Второе место в протоколе занял британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,215), а третье – француз Эстебан Окон из «Альин» (+0,472).

Всего в тестах приняли участие 17 пилотов. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас» показал 15-й результат, уступив более четырех секунд лучшему времени Ферстаппена.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал десятым (+2.238), а его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас и вовсе смог проехать лишь пять кругов из-за проблем с коробкой передач, оказавшись в итоге последним.