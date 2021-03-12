Никита Мазепин – о первом дне тестов в Бахрейне: Никогда не видел столько песка

Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме «Сахир» в Бахрейне, отметив, что сильный ветер, поднимавший в воздух огромное количество песка, доставил немало проблем.

«Честно говоря, это был удивительный день, – отметил российский пилот в интервью для пресс-службы команды «Хаас». – Мне очень повезло, что сегодня все прошло гладко. Как мы могли убедиться, не всегда все идет так, как вы планируете, но было важно пройти все круги. Было также очень приятно испытать машину по-настоящему

Я много раз бывал в Бахрейне, но никогда не видел столько песка. Это было сложно, но гонщикам не приходится выбирать. Все эти факторы сделали день интересным и очень полезным в полученного опыта».

В первый из трех дней тестов лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а Мазепин оказался 15-м в итоговом протоколе, опередив лишь своего напарника по команде Мика Шумахера и Валттери Боттаса, которому удалось проехать на своем «Мерседесе» лишь пять кругов из-за проблем с коробкой передач.