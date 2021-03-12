Никита Мазепин – о первом дне тестов в Бахрейне: Никогда не видел столько песка

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 77' Аугсбург 2 Боруссия М 1 П1 1.50 Х 3.50 П2 10.0
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Аталанта 2 Специя 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 62' Блэкберн Ровер 0 Брентфорд 1 П1 1.75 Х 3.90 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 49' СПАЛ 0 Виртус Энтелла 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 47' Реймс 1 Лион 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера перерыв Леванте 1 Валенсия 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 48' Ньюкасл Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.60
Португалия - Примейра 1-й тайм, 34' Насьонал 0 Маритиму 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Уайл 0 Аризона Койотс 0 П1 1.88 Х 4.20 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.37 Х 4.10 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.25 П2 1.68
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.35 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Вашингтон Уиза 0 Филадельфия Си 0 П1 2.50 П2 1.55
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.67 Х 4.70 П2 4.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвела 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.75 Х 4.40 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Майами Хит 0 П1 2.07 П2 1.79
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сан-Антонио Сп 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.55 Х 4.10 П2 2.38
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Юта Джаз 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.03 П2 14.0
НБА - регулярный чемпионат 06:30 Лос-Анджелес Л 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.51 П2 2.65
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Ротор 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.80
Турция - Суперлига 13:30 Сивасспор 0 Фатих Карагюмр 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 ЦСКА 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.68
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Зандхаузен 0 Фортуна 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Дармштадт 98 0 Эрцгебирге 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 15:00 Анже 0 Сент-Этьен 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 15:15 Лутон Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.22
Англия - Премьер-лига 15:30 Лидс Юнайтед 0 Челси 0 П1 4.80 Х 4.10 П2 1.74
Турция - Суперлига 16:00 Ризеспор 0 Хатайспор 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.40
Турция - Суперлига 16:00 Аланьяспор 0 Антальяспор 0 П1 1.75 Х 3.70 П2 5.10
12 марта 23:26
автор: Виктор Шарафудинов

Никита Мазепин – о первом дне тестов в Бахрейне: Никогда не видел столько песка

Российский гонщик показал 15-й результат за рулем «Хааса».

Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме «Сахир» в Бахрейне, отметив, что сильный ветер, поднимавший в воздух огромное количество песка, доставил немало проблем.

«Честно говоря, это был удивительный день, – отметил российский пилот в интервью для пресс-службы команды «Хаас». – Мне очень повезло, что сегодня все прошло гладко. Как мы могли убедиться, не всегда все идет так, как вы планируете, но было важно пройти все круги. Было также очень приятно испытать машину по-настоящему

Я много раз бывал в Бахрейне, но никогда не видел столько песка. Это было сложно, но гонщикам не приходится выбирать. Все эти факторы сделали день интересным и очень полезным в полученного опыта».

В первый из трех дней тестов лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а Мазепин оказался 15-м в итоговом протоколе, опередив лишь своего напарника по команде Мика Шумахера и Валттери Боттаса, которому удалось проехать на своем «Мерседесе» лишь пять кругов из-за проблем с коробкой передач.

источник: «Хаас»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Каролина" победила "Нэшвилл", у Свечникова две голевых передачиХалили назвал прошедший спринт одной из лучших гонок в сезонеЕлисеев о выступлении в спринте: "На данный момент это мой максимум""Лучше брошу лыжи и уйду, чем перейду в группу к Большунову"Клебо с издёвкой обратился к БольшуновуВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера Кокорина
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Месси — горе, а жителю Казани — радость. Как не забитый Лео пенальти помог «срубить» миллион
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" не нес в себе большой интриги. Но только не для тех, кто ставил на эту игру свои деньги.
«Спартак» проговорился. Вот почему клуб не спешит с поиском нового тренера
Красно-белые жалуются, что у них мало времени на выбор нового главного тренера. Звучит довольно нелогично.
Нагучев и Орзул сделали новые ставки на 10 матчей 6 футбольных лиг. Битва полов #2
"Плеймейкер" представляет второй выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Мяч, просвистевший у Роналду между ног, принес россиянам миллионы рублей
Сенсационная развязка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" обогатила многих любителей делать прогнозы. "Плеймейкер" узнал самые крупные выигрыши в БК "Лига Ставок".
«Господи боже мой». Баринов — о массовых увольнениях в «Локомотиве»
Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью "Плеймейкеру" высказался о рестарте сезона и последних изменениях в его любимом клубе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика