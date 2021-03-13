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13 марта 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас показал лучший результат второго дня тестов в Бахрейне. Мазепин – 14-й

Команды Формулы-1 готовятся к началу нового сезона на автодроме «Сахир».

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Сегодня на автодроме «Сахир» работали 16 пилотов. Лучший результат показал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, проехав круг за 1 минуту и 30,289 секунды на покрышках «суперсофт».

Его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оказался лишь 15-м, но стоит отметить, что британец использовал лишь комплекты жесткой резины («хард»).

Второе время дня у француза Пьера Гасли «Альфа Таури», а третье – у канадца Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин оказался на 14-м месте в итоговом протоколе.

Напомним, что в первый день тестов 12 марта быстрее всех оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с результатом 1:30.674, показанном на «медиуме». Сегодня голландец на трассу «Сахира» не выезжал.

Завершатся тесты завтра 14 марта, а первая гонка сезона Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.

Пилот

Команда

Лучший круг

Отставание

Количество кругов

Тип резины

1. Валттери Боттас

«Мерседес»

1:30.289

57

«Суперсофт»

2. Пьер Гасли

«Альфа Таури»

1:30.413

+0.124

86

«Суперсофт»

3. Лэнс Стролл

«Астон Мартин»

1:30.460

+0.171

71

«Суперсофт»

4. Ландо Норрис

«Макларен»

1:30.586

+0.297

52

«Софт»

5. Антонио Джовинацци

«Альфа Ромео»

1:30.760

+0.471

125

«Суперсофт»

6. Шарль Леклер

«Феррари»

1:30.886

+0.597

73

«Суперсофт»

7. Николас Латифи

«Уильямс»

1:31.672

+1.383

132

«Софт»

8. Серхио Перес

«Ред Булл»

1:31.682

+1.393

117

«Хард»

9. Даниэль Риккардо

«Макларен»

1:32.215

+1.926

52

«Медиум»

10. Фернандо Алонсо

«Альпин»

1:32.339

+2.050

128

«Хард»

11. Юки Цунода

«Альфа Таури»

1:32.684

+2.395

57

«Софт»

12. Мик Шумахер

«Хаас»

1:32.883

+2.594

88

«Софт»

13. Карлос Сайнс

«Феррари»

1:33.072

+2.783

56

«Медиум»

14. Никита Мазепин

«Хаас»

1:33.101

+2.812

76

«Софт»

15. Льюис Хэмилтон

«Мерседес»

1:33.399

+3.110

58

«Хард»

16. Себастьян Феттель

«Астон Мартин»

1:38.849

+8.560

10

Тестовые

источник: «Советский спорт»
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