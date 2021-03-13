Боттас показал лучший результат второго дня тестов в Бахрейне. Мазепин – 14-й

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Сегодня на автодроме «Сахир» работали 16 пилотов. Лучший результат показал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, проехав круг за 1 минуту и 30,289 секунды на покрышках «суперсофт».

Его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оказался лишь 15-м, но стоит отметить, что британец использовал лишь комплекты жесткой резины («хард»).

Второе время дня у француза Пьера Гасли «Альфа Таури», а третье – у канадца Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин оказался на 14-м месте в итоговом протоколе.