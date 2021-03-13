Боттас показал лучший результат второго дня тестов в Бахрейне. Мазепин – 14-й

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.
Сегодня на автодроме «Сахир» работали 16 пилотов. Лучший результат показал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, проехав круг за 1 минуту и 30,289 секунды на покрышках «суперсофт».
Его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оказался лишь 15-м, но стоит отметить, что британец использовал лишь комплекты жесткой резины («хард»).
Второе время дня у француза Пьера Гасли «Альфа Таури», а третье – у канадца Лэнса Стролла («Астон Мартин»).
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин оказался на 14-м месте в итоговом протоколе.
Напомним, что в первый день тестов 12 марта быстрее всех оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с результатом 1:30.674, показанном на «медиуме». Сегодня голландец на трассу «Сахира» не выезжал.
Завершатся тесты завтра 14 марта, а первая гонка сезона Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.
Пилот
Команда
Лучший круг
Отставание
Количество кругов
Тип резины
1. Валттери Боттас
«Мерседес»
1:30.289
57
«Суперсофт»
2. Пьер Гасли
«Альфа Таури»
1:30.413
+0.124
86
«Суперсофт»
3. Лэнс Стролл
«Астон Мартин»
1:30.460
+0.171
71
«Суперсофт»
4. Ландо Норрис
«Макларен»
1:30.586
+0.297
52
«Софт»
5. Антонио Джовинацци
«Альфа Ромео»
1:30.760
+0.471
125
«Суперсофт»
6. Шарль Леклер
«Феррари»
1:30.886
+0.597
73
«Суперсофт»
7. Николас Латифи
«Уильямс»
1:31.672
+1.383
132
«Софт»
8. Серхио Перес
«Ред Булл»
1:31.682
+1.393
117
«Хард»
9. Даниэль Риккардо
«Макларен»
1:32.215
+1.926
52
«Медиум»
10. Фернандо Алонсо
«Альпин»
1:32.339
+2.050
128
«Хард»
11. Юки Цунода
«Альфа Таури»
1:32.684
+2.395
57
«Софт»
12. Мик Шумахер
«Хаас»
1:32.883
+2.594
88
«Софт»
13. Карлос Сайнс
«Феррари»
1:33.072
+2.783
56
«Медиум»
14. Никита Мазепин
«Хаас»
1:33.101
+2.812
76
«Софт»
15. Льюис Хэмилтон
«Мерседес»
1:33.399
+3.110
58
«Хард»
16. Себастьян Феттель
«Астон Мартин»
1:38.849
+8.560
10
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