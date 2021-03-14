Ферстаппен показал лучший результат последнего дня тестов в Бахрейне. Мазепин – 14-й

В Бахрейне прошел заключительный третий день предсезонных тестов команд Формулы-1.

Лучшее время дня, как в пятницу 12 марта, показал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Голландец проехал свой быстрейший круг за 1 минуту и 28,960 секунды, используя резину «софт». Стоит отметить, что это лучший результат, за все три дня тестов.

В пятницу Ферстаппен показал время 1:30.674 (на «медиуме»), а в субботу Валттери Боттас из «Мерседеса» на «суперсофте» проехал лучший круг на автодроме «Сахир» за 1:30.289.

Сегодня второй результат показал японец Юки Цунода, который теперь выступает в «Альфа Таури» вместо россиянина Даниила Квята (1:29.053). Третьим стал испанец Карлос Сайнс, новичок «Феррари» (1:29.611).

У семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») – пятое время (1:30.025), а российский пилот «Хаас» Никита Мазепин стал 14-м в итоговом протоколе (1:31.531).