Ферстаппен показал лучший результат последнего дня тестов в Бахрейне. Мазепин – 14-й

В Бахрейне прошел заключительный третий день предсезонных тестов команд Формулы-1.
Лучшее время дня, как в пятницу 12 марта, показал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Голландец проехал свой быстрейший круг за 1 минуту и 28,960 секунды, используя резину «софт». Стоит отметить, что это лучший результат, за все три дня тестов.
В пятницу Ферстаппен показал время 1:30.674 (на «медиуме»), а в субботу Валттери Боттас из «Мерседеса» на «суперсофте» проехал лучший круг на автодроме «Сахир» за 1:30.289.
Сегодня второй результат показал японец Юки Цунода, который теперь выступает в «Альфа Таури» вместо россиянина Даниила Квята (1:29.053). Третьим стал испанец Карлос Сайнс, новичок «Феррари» (1:29.611).
У семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») – пятое время (1:30.025), а российский пилот «Хаас» Никита Мазепин стал 14-м в итоговом протоколе (1:31.531).
Предсезонные тесты Формулы-1
Сахир (Бахрейн). Международный автодром «Сахир»
Третий день
Пилот
Команда
Лучший круг
Отставание
Количество кругов
Тип резины
1. Макс Ферстаппен
«Ред Булл»
1:28.960
64
«Софт»
2. Юки Цунода
«Альфа Таури»
1:29.053
+0.093
91
«Суперсофт»
3. Карлос Сайнс
«Феррари»
1:29.611
+0.651
79
«Софт»
4. Кими Райкконен
«Альфа Ромео»
1:29.766
+0.806
166
«Суперсофт»
5. Льюис Хэмилтон
«Мерседес»
1:30.025
+1.065
54
«Суперсофт»
6. Джордж Расселл
«Уильямс»
1:30.117
+1.157
158
«Суперсофт»
7. Даниэль Риккардо
«Макларен»
1:30.144
+1.184
76
«Софт»
8. Серхио Перес
«Ред Булл»
1:30.187
+1.227
49
«Софт»
9. Фернандо Алонсо
«Альпин»
1:30.318
+1.358
78
«Софт»
10. Шарль Леклер
«Феррари»
1:30.486
+1.526
80
«Медиум»
11. Ландо Норрис
«Макларен»
1:30.661
+1.701
56
«Медиум»
12. Пьер Гасли
«Альфа Таури»
1:30.828
+1.868
76
«Софт»
13. Эстебан Окон
«Альпин»
1:31.310
+2.350
61
«Медиум»
14. Никита Мазепин
«Хаас»
1:31.531
+2.571
67
«Софт»
15. Мик Шумахер
«Хаас»
1:32.053
+3.093
78
«Медиум»
16. Валттери Боттас
«Мерседес»
1:32.406
+3.446
86
«Хард»
17. Себастьян Феттель
«Астон Мартин»
1:35.041
+6.081
56
«Медиум»
18. Лэнс Стролл
«Астон Мартин»
1:36.100
+7.140
80
«Медиум»
ПРИМЕЧАНИЕ. Указан тип резины, на котором было показано лучшее время.