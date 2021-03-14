Никита Мазепин: Команда проделала отличную работу. Получили максимум за три дня тестов

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свою работу во время третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Сегодня были хорошие условия по сравнению с пятницей, когда днем нельзя было добиться высоких результатов, – цитирует Мазепина официальный сайт «Хаас». – Тем не менее, для меня как новичка было полезным опытом узнать, как ведет себя машина в условиях меньшего сцепления с трассой.

Сегодня в первой половине дня мы работали с небольшим количеством топлива, а затем во второй части заездов имитировали гоночные условия с полными баками. Тесты прошли отлично и были очень полезны. Я думаю, что мы получили максимум информации за эти три дня, а вся команда проделала отличную работу».

По итогам дня Мазепин оказался на 14-м месте в итоговом протоколе, а лучший круг показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Первая гонка сезона пройдет 28 марта там же в Бахрейне на автодроме «Сахир».