Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» могут считать себя фаворитами, но я не думаю о таких вещах

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал итоги тестов Формулы-1, ответив на вопрос о том, можно ли считать «Ред Булл» фаворитом предстоящего сезона.

Директор инженерной службы «Мерседеса» Эндрю Шолвин заявил, что на тестах в Бахрейне болиды «Ред Булла» оказались быстрее во время симуляции гоночных условий.

«Они могут быть фаворитами, если им хочется, но я не знаю, правда ли они выглядели сильно или нет, – цитирует Хэмилтона Racing News 365. – Вообще-то я никогда не думаю о таких вещах.

Я считаю, что у них был хороший темп. Оба их пилота выглядят сильными. У них в этом году будет другая машина. Как вы помните, они выиграли последнюю гонку прошлого сезона. Можно ожидать, что предстоит долгая борьба с ними в нынешнем сезоне».

В прошлом сезоне «Мерседес» в седьмой раз подряд завоевал Кубок конструкторов, опередив «Ред Булл» на 254 очка.