Болид «Хаас» останется в цветах российского национального флага

ВАДА приняло решение не предпринимать никаких действий в отношении Haas, за которую с нового сезона «Формулы-1» будет выступать российский гонщик Никита Мазепин, сообщает Formula1News.co.uk.

При этом из-за санкций к России Мазепин не сможет выступать под национальным флагом, воспроизведение гимна также под запретом.

Добавим, что главным спонсором «Хааса» является компания «Уралкалий», которая принадлежит Дмитрию Мазепину.

Помимо россиянина за команду в новом сезоне выступит Мик Шумахер. Первая гонка пройдет в Бахрейне 26 марта.