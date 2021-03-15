Гюнтер Штайнер: Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед

«Возможно, мы займем последнее место. Если это случится, нам нужно будет поработать над этим. Мы приняли решение сделать этот сезон переходным, так что нам придётся с этим разобраться. Мы решили сделать это, потому что для нас это лучший вариант. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед», — цитирует руководителя команды PlanetF1 со ссылкой на Sky Italia.

Напомним, в будущем сезоне за «Хаас» будут выступать российский пилот Никита Мазепин и сын Михаэля Шумахера Мик.

В первый день предсезонных тестов гонщики показали 15-й и 16-й результат, обойдя лишь испытывавшего проблемы с болидом финна Валлтери Боттаса.